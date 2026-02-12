День всех влюбленных порознь: что делать паре, которая в ссоре в канун праздника

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич сообщила РИАМО, в каких случаях для пары День всех влюбленных может быть поводом для примирения, а когда празднование лучше отложить.

«Начните с того, что оцените, насколько серьезен конфликт. Это просто следствие усталости и непонимания или задеты серьезные вопросы? Это можно решить за несколько часов или нужно много времени? Все ли стороны готовы к примирению? Если ссора незначительная, вы оба уже „остыли“ и ищите способ вернуться к нормальному общению, то праздник будет хорошим поводом все исправить», — сказала Галич.

Как уточнила психотерапевт, если конфликт серьезный, человек понимает, что у него много негативных эмоций, много обиды, нет желания оставаться вместе, то лучше отложить празднование и сосредоточиться на решении проблемы. Иначе праздник превратиться в выяснение отношений и конфликт выйдет на новый уровень.

Кроме того, Галич посоветовала не пытаться манипулировать праздником, как поводом. Также не надо пытаться «выменять» примирение в обмен на подарок. Очень важна искренность и уместность всех действий. Если человек понимает, что примирение возможно, то можно начать делать простые первые шаги и наблюдать за реакцией партнера.

«Проявите инициативу в диалоге. „Я понимаю, что мы в ссоре, но сегодня особенный день. Может, попробуем хотя бы поговорить? „Сделайте маленький жест внимания. Открытка, записка, милое поздравительное видео, вкусный завтрак, маленький букет — это все может растопить лед и стать мостом к примирению“, — рекомендовала психотерапевт.

Она добавила, что если конфликт уладить не получается, то нужно отложить празднование и не омрачать эту дату ссорой и не ухудшать ситуацию. Стоит перенести празднование.

14 февраля в мире празднуется День святого Валентина, или День всех влюбленных. В Западной Европе он стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

