День воссоединения новых регионов с Россией в Шатуре отметили флешмобом

30 сентября около двухсот молодых людей — студенты и волонтеры — приняли участие в патриотическом флешмобе, приуроченном ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Мероприятие прошло на территории Шатурского энергетического техникума, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия выступил Шатурский молодежный центр.

«Именно в этот день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области стали официальной частью России. Эта дата — про единство, защиту людей, право выбирать свою судьбу. Именно эта дата напоминает всем нам, что жители новых регионов находятся в составе единой страны, единого государства с общими законами, общим языком и общей историей», — рассказал Александр Гуреев, директор Шатурского молодежного центра.

В рамках флешмоба студенты выстроились в несколько рядов и одновременно подняли разноцветные листы бумаги в цветах российского триколора. В первом ряду встали студенты, которые держали в руках флаги новых регионов. Композиция стала символом исторического события и подчеркнула неразрывную связь и общность судьбы всех регионов нашей страны.

