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День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Павловском Посаде

28 сентября 2023 года вступил в силу закон № 493-ФЗ, который установил новую памятную дату, связанную с подписанием договоров о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодая Гвардия Павлово-Посадского городского округа посетила лекцию о новых территориях России, которая прошла в Центральной библиотеке.

Павел Ненашев, депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» и волонтер гуманитарной миссии, рассказал о значении возвращения Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсона в состав Российской Федерации. Павел Ненашев лично участвовал в поездке в зону проведения специальной военной операции вместе с гуманитарным конвоем.

Он видел, как присоединенные территории менялись за время, прошедшее с их возвращения в состав России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.