«День цифры» пройдет в детских лагерях Подмосковья

В детских лагерях Подмосковья пройдет «День цифры». Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационныхтехнологий. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Проект адресован детям в возрасте от 7 до 17 лет и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики, инициирован в целях реализации задач по формированию эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию в сфере информационных технологий.

Проект «День цифры» направлен на развитие у подрастающего поколения необходимых для отрасли компетенций: тематические задания помогают ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в ИТ-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и карьерных траекториях в области информационных технологий.

В разработке заданий для образовательного проекта принимают участие ведущие ИТ-компании страны, ведь «День цифры» позволяет решать такую важную задачу, как знакомство детей с современными технологиями и разнообразием ИТ-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной. Это особенно важно для подрастающего поколения, которое пользуется гаджетами с детства.

На официальном сайте «Дня цифры» можно найти все необходимые материалы: там собраны видеоролики, методические рекомендации и подробные руководства для вожатых, воспитателей и даже родителей. Задания можно пройти не только в лагере, но и дома — на онлайн-тренажере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности комфортного отдыха для детей.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны быть максимально активно задействованы в отдыхе» — отметил глава региона.