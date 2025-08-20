День спорта и энергии провели в лагере им 28 Героев Панфиловцев Волоколамска

В лагере имени 28 Героев Панфиловцев города Волоколамск проходит завершающая смена этого лета. Здесь отдыхают 100 детей из Белгорода и 150 детей из разных городов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

На днях в лагере прошел насыщенный и динамичный День спорта и энергии, посвящённый активному образу жизни.

Первая половина дня была наполнена творчеством и движением. Ребята участвовали в творческой мастерской, где раскрывали свои художественные таланты, а также посетили мастер-класс по пилению лобзиком, где научились работать с деревом. Спортивная секция добавила энергии и активности, заряжая детей позитивом.

Во второй половине дня участников ждала настоящая феерия: захватывающие «Богатырские игры» испытали силу и ловкость ребят, а кружковая работа позволила проявить навыки в различных направлениях. Презентация отрядных уголков, оцененная командирами отрядов и администрацией лагеря, показала креативность и командный дух участников.

Кульминацией дня стало яркое танцевальное шоу «Стартин. Формула движения», на котором каждый отряд продемонстрировал свои таланты и креативность.

Смена, которая завершится 30 августа, будет наполнена еще множеством ярких и интересных событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.