День семьи, любви и верности пройдет в парке Каширы 8 июля

Кашира готовится встретить День семьи, любви и верности, который в нашей стране отмечается 8 июля. Центральной площадкой праздника в городском округе Кашира станет парк. Мастер-класс по игре на ханге, веселые акции, ярмарка мастеров и локальных брендов, лекторий, концертная программа и много другое ждет жителей и гостей парка в этот день, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«День семьи, любви и верности — особый праздник для каждого каширянина, во время которого поздравляют своих родителей, любимых и близких. Праздник напоминает о важности взаимопонимания и прочности семейных уз. Мероприятие в парке подходит для семейного досуга и подходит для всех возрастов, все активности бесплатные» — поделилась планами директор Каширского городского парка Олеся Кожадей.

Возрастное ограничение 0+. Отмена мероприятий возможна в связи с погодными условиями. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.