День села отпраздновали в поселке Богатищево городского округа Кашира

Жители поселка Богатищево городского округа Кашира 19 июля отпраздновали самый долгожданный праздник в году — День села. С праздником жителей поселка поздравили заместитель главы Ольга Чуракова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, заместитель начальника территориального управления Людмила Кузнецова, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорь Кручинин и настоятель храма иконы «Казанской Божией Матери» священник Даниил Гутов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В этот день юные жители приняли участие в турнире по мини-футболу и посетили «Рок-урок» от участника группы «ТКАНИ». Также были организованы игры, творческие мастер-классы, фотозоны, аквагрим, аттракционы, яркие выступления каширских талантов и многое другое. После официальной части гостей ждал праздничный концерт, дискотека под открытым небом и огненное шоу, доставившие огромное удовольствие большим и маленьким зрителям!

Яркое и зажигательное мероприятие прошло душевно и тепло, подарив жителям и гостям массу положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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