В честь Дня рождения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) 31 марта филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» включит тематическую подсветку на нижегородской телебашне. Праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 22:00, сообщает ИА «Время Н» .

Медиафасад телебашни оживит бегущая строка с поздравлением: «Всемирному фестивалю молодежи — 1 год». Также будет продемонстрирован логотип мероприятия — стилизованное изображение людей, взявшихся за руки, которое отражает идею единства разных культур, народов и традиций.

Световое панно башни окрасится в фирменные цвета ВФМ: розовый, оранжевый и зеленый. Фасад высотного объекта украсит оригинальный узор в цветах фестиваля.

В Нижегородской области празднование годовщины ВФМ координируется министерством молодежной политики региона и Международным клубом дружбы Нижегородской области.

Кроме того, в сентябре 2025 года Нижний Новгород планирует принять около двух тысяч юных представителей разных стран на первом Международном молодежном форуме.

Развитие международной молодежной политики и создание Международных клубов дружбы по всей стране осуществляется в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить и приумножить наследие Всемирного фестиваля молодежи, масштабного молодежного события, которое состоялось в «Сириусе» в марте 2024 года.