День России

«Если мы рассуждаем о теме интернационального характера русской государственности, если мы, накануне Дня России, говорим о том, какие народы принимали участие в создании, становлении российского государства, в его формировании и укреплении, то, на мой взгляд, в первую очередь стоит вспомнить слова нашего великого историка, этнолога и географа Льва Николаевича Гумилева, который утверждал, что Россия создавалась в процессе симбиоза русского этноса и тюркских народов», — сказал Сипров.

Он добавил, что во многом именно благодаря этому совместному строительству русской государственности наша страна смогла пережить многие потрясения, войны и конфликты.

Появление боярского рода

«Не секрет, что феодальная элита Московского царства очень активно формировалась за счет выходцев из Золотой Орды и после ее распада — из осколков этого государственного образования, прежде всего из Казанского ханства. Так у нас появились такие знаменитые боярские роды, как Сабуровы, Годуновы, Суворовы, Апраксины, Юсуповы, Урусовы и многие, многие другие», — рассказал эксперт.

Сипров указал на то, что татарские корни есть и у Николая Михайловича Карамзина, и у Михаила Илларионовича Кутузова, и у Анны Андреевны Ахматовой, и у многих других выдающихся военных, политических, государственных деятелей.

Вклад татарских отрядов и башкир

«Как это проявлялось на практике? Например, общеизвестно, что в период Смутного времени, при формировании ополчения Минина и Пожарского, очень активную роль сыграли жители недавно присоединенного к Московскому царству Казанского ханства. Татарские отряды внесли очень большой вклад в освобождение России от интервентов и в преодоление той самой смуты, которая поставила русское государство, в общем то, на грань выживания. Таких примеров в истории множество», — подчеркнул специалист.

Он резюмировал, что тут же можно вспомнить и другой тюркский народ — башкир, и участие башкирской конницы в событиях Отечественной войны 1812 года.

«Появление всадников в национальных костюмах, вооруженных преимущественно луками, стрелами, пиками, наводило ужас на наполеоновскую армию. Это производило не только военный, но и психологический эффект», — отметил политолог.

День России

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, цивилизационный код, ценности, достижения всех регионов и многонационального народа.

День России олицетворяет 12-вековую непрерывную историю нашей страны как государства — от Древней Руси до сегодняшних дней. В эту дату принято вспоминать о победах и достижениях, которые объединяют людей.