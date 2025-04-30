День работника скорой помощи отметили в Раменском

28 апреля в Раменском прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника скорой медицинской помощи. Медиков поздравил глава округа Эдуард Малышев и вручил им благодарственные письма за профессионализм и преданность делу, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В малом зале ДК «Сатурн» в Раменском собрались сотрудники скорой помощи — фельдшеры, медсестры, водители и врачи-реаниматологи. Их ежедневная работа направлена на спасение человеческих жизней.

В 2024 году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в командировки в Курскую область для оказания помощи мирным жителям и раненым военнослужащим. Общая продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, из них 118 — с минно-взрывными ранениями.

В распоряжении раменской подстанции 35 карет скорой помощи, в том числе 5 новых автомобилей, полученных в 2024 году и оснащенных современным лечебно-диагностическим оборудованием.

«Ваша работа требует не только профессионализма и высокой квалификации, но и огромного мужества, терпения и человечности. Вы находитесь на передовой, когда речь идет о жизни и здоровье людей. Ваша готовность прийти на помощь в самые трудные моменты заслуживает глубокого уважения и благодарности», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Глава округа вручил благодарственные письма сотрудникам скорой помощи от имени администрации. Медиков также поздравили председатель совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков и заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.