День работника благоустройства Подмосковья впервые прошел в Видном

В Ленинском городском округе впервые отметили День работника благоустройства Подмосковья. Торжественное мероприятие состоялось в Историко-культурном центре города Видное, где были подведены итоги проделанной работы и награждены лучшие сотрудники почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы отмечаем впервые День благоустройства Подмосковья. В этот день хочу поздравить всех коллег данной сферы с профессиональным праздником и пожелать успехов в нелегком труде и крепкого здоровья. Специалисты трудятся во благо нашего Ленинского городского округа, повышают комфортность проживания граждан и следят за качеством выполнения работ», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Он добавил, что более 650 сотрудников трудятся в нашем округе, 58 из них были представлены к наградам за добросовестный труд и вклад в развитие учреждения. Специалисты МБУ «Благоустройство» на сегодняшний момент обслуживают 38 памятников, дворовые территории, проезды и общественные пространства, детские игровые и спортивные площадки, занимаются ручной и механизированной уборкой.

Ранее сообщалось, что сотрудники МБУ «Благоустройство» совместно с главой муниципалитета уже проверили готовность техники к осенне-зимнему периоду. Специалисты будут полностью оснащены необходимыми инструментами и инвентарем. В этом сезоне будут задействованы 147 единиц специальной техники, 49 малых механических средств, 12 ремонтных бригад, включающих мастеров, слесарей и электрогазосварщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.