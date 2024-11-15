День призывника отметили в Музее войск ПВО в Балашихе

Урок патриотического воспитания провели в Музее войск ПВО в Балашихе 15 ноября. В День призывника воспоминаниями о службе в рядах Вооруженных сил поделились воин-интернационалист, ветеран, полковник в отставке Евгений Иглин и летчик-снайпер, полковник Василий Георгиади, об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встречу с юнармейцами, старшеклассниками школы № 15 и студентами подмосковного колледжа «Энергия» провёл военный историк, директор Музея войск ПВО в микрорайоне Заря Юрий Кнутов.

«День призывника — традиционное общероссийское мероприятие, на которое приглашаются молодые люди, которые в ближайшие дни уходят в армию выполнять свой мужской воинский долг, а также школьники старших классов, которым также это предстоит в недалеком будущем. Такие встречи крайне важны, потому что позволяют молодежи осознать свою ответственность перед страной и близкими по защите Родины, особенно с учетом сложных условий, с которыми столкнулась Россия сейчас», — отметил Юрий Кнутов.

Григорию Кобылкину из микрорайона Северный 20 лет, и в конце ноября он будет призван в Вооружённые Силы России. Будущий новобранец окончил Балашихинский техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Рассчитывает, что полученные знания и навыки смогут пригодиться на месте службы.

«У меня была отсрочка на время учёбы, а теперь пришла повестка, и я принял для себя решение пойти служить. Механики всегда нужны при обслуживании автомобильной техники. Надеюсь, и я буду полезен», — поделился Григорий Кобылкин.

Призыв на военную службу в России проводится два раза в год. С 2008 года срок службы по призыву составляет 12 месяцев. Осенняя призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. Всероссийский день призывника установлен в 1992 году и отмечается 15 ноября.

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