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День пожарной безопасности прошел в детском лагере «Левково» в Подмосковье

День пожарной безопасности прошел в детском оздоровительном лагере «Левково» в городском округе Пушкинский. Мероприятие было приурочено к 97-летию Государственного пожарного надзора МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Праздник для воспитанников лагеря был организован под патронатом подмосковного главка МЧС и областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

В рамках сотрудники МЧС разместили на территории лагеря пожарно-спасательную технику и вооружения, а также устроили для детей различные конкурсы и старты.

Помимо этого, ребятам рассказали, как тушить огонь и эвакуировать пострадавших, показали приемы оказания первой помощи и дали примерить амуницию пожарных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.