День поселения отметили в деревне Огуднево

Программа мероприятия включала: спортивную и анимационную программы; выступление конно-спортивного клуба; фестиваль красок; концерт; розыгрыш лотереи; фуд-корт; интерактивные площадки, игры, ярмарку; спортивные состязания, батуты, аквагрим и многое другое. Место проведения — культурно-спортивная площадка деревни Протасово, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Несколько исторических фактов о деревне Огуднево городского округа Щелково: Впервые упоминается в XVI веке как часть Объезжего стана Замосковной половины Московского уезда Московской губернии. Описывалась как принадлежащая Чудову монастырю. После земельных реформ Екатерины II (1764) деревня перешла в «Экономическое ведомство» Амеревской экономической волости. Деревня стала казенной, а ее жители — государственными, а не монастырскими крестьянами.

С 1781 года до 1929 года входила в состав Ивановской волости Богородского уезда с центром в селе Ивановское. В середине XIX века деревня Огуднево относилась ко 2-му стану Богородского уезда Московской губернии и принадлежала департаменту государственных имуществ.

В деревне было 34 двора, 100 душ мужского пола и 139 душ женского. По данным на 1869 год — село Ивановской волости 3-го стана Богородского уезда с 50 дворами, 1 каменным и 52 деревянными домами, мишурным и медеплавильным заведениями и питейным домом. В 1913 году — 70 дворов, земское училище, завод Титушина и чайная.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Огудневского сельсовета Ивановской волости Богородского уезда на Фряновском шоссе и в 27 км от станции Щелково Северной железной дороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.