День открытых дверей в подмосковных колледжах собрал свыше 74 тыс участников

В колледжах и техникумах Московской области прошел единый день открытых дверей, который объединил более 74 тысяч участников. Школьники и их родители смогли посетить мастер-классы и профессиональные пробы на почти 40 площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Важной частью программы стали экскурсии на ведущие предприятия региона, где участники увидели, как знания, полученные в колледжах, применяются на практике. Это помогло будущим абитуриентам лучше понять особенности будущей работы и требования отрасли. Кроме того, в рамках дня открытых дверей прошли всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании», на которых амбассадоры проекта рассказали участникам о процессе поступления, конкурсах профессионального мастерства и активной студенческой жизни.

Для родителей абитуриентов были организованы собрания. Гостей познакомили с направлениями подготовки, учебным процессом и перспективами, которые открываются перед выпускниками колледжей и техникумов.

Мероприятие поддержали более 80 партнеров-работодателей, включая такие компании, как корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева, Авиационная корпорация «Рубин», Загорский трубный завод и многие другие.

Единый день открытых дверей прошел в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.