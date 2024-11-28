День открытых дверей состоялся в налоговой инспекции в Щелкове

28 ноября в Инспекции ФНС России по городскому округу Щелково прошел День открытых дверей. Мероприятие было организовано в рамках информационной кампании, направленной на исполнение налоговых уведомлений по имущественным налогам, полученных в 2024 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодные информационные кампании по уплате налогов пользуются высоким спросом среди населения. В ходе мероприятия граждане задавали вопросы по имущественным и социальным налоговым вычетам, льготам по имущественным налогам, уплате страховых взносов индивидуальными предпринимателями, а также интересовались функциональными возможностями и заполнением Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Налогоплательщики активно обращались за информацией различными способами: при личном посещении инспекции, по телефону, через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, а также через местные СМИ и социальные сети инспекции. Сотрудники налоговой службы подробно разъяснили способы направления налоговых уведомлений, случаи, когда инспекция не направляет уведомления, и действия при их неполучении.

Мероприятие получило положительный отклик со стороны налогоплательщиков городского округа Щелково. В нем приняли участие более 250 граждан, которые получили исчерпывающие ответы на свои вопросы от специалистов инспекции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.