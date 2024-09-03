День открытых дверей провели в Волоколамском библиотечном центре

Сотрудники Волоколамского библиотечного центра провели день открытых дверей, который привлек и детей, и взрослых. В центре они смогли познакомиться с возможностями библиотеки, где действует культурно-развивающий центр, в котором доступны кружки и секции для детей, проводятся тематические выставки и даже демонстрируются фильмы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уже в фойе посетителей встречал выдающийся писатель, режиссер и актер Василий Шукшин со своей дипломной работой — короткометражным фильмом «Из Лебяжьего сообщают», видовые съемки которого проходили именно в Волоколамске.

В детской секции библиотечного центра дети играли в настольные игры и делали под руководством наставников оригинальные книжные закладки и оформляли аппликациями блокноты, а на лужайке у библиотеки сотрудники организовали комфортную читальную зону.

Для взрослых в библиотека тоже стала центром притяжения и общения. Люди приносят сюда книги для буккроссинга, посмотреть и обсудить старые фотографии из библиотечного центра, ознакомиться с выставочной экспозицией, почитать книги и даже посмотреть любимые фильмы.

«Для меня наша Волоколамская библиотека всегда ассоциируется с открытыми дверями, потому что когда сюда приходишь — тут всегда что-то новое есть, и здесь работают необыкновенно увлеченные люди. Старинные книги, история Волоколамска, новинки литературы — это всё наша библиотека. И, казалось бы, вещи которые даже не связаны с книгами, какие-то интересные коллекции, или интересный праздник — это тоже Волоколамская библиотека», — поделилась активный посетитель библиотечного центра, заместитель главы Волоколамского городского округа Марина Марнова.

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