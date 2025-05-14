День открытых дверей пройдет в Центре «Авангард»

17 мая учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» приглашает всех любителей активного образа жизни и спортивных достижений присоединиться ко Дню открытых дверей, передает пресс-служба Центра.

Он находится на территории парка «Патриот». Гостей ожидают настоящие испытания на силу, ловкость и выносливость, а также знакомство с армейским спортом и начальной военной подготовкой.

В программе также запланировано торжественное открытие Аллеи Героев СВО, различные экскурсии, а также захватывающий бой десантников.

Гости могут принять участие в зарядке и мастер-классах от чемпионов страны, а также поучаствовать в конкурсах.

Начало в 10:00.

Центр находится по адресу: Московская область, городской округ Одинцово, территория парка «Патриот», строение 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.