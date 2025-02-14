День открытых дверей пройдет в подмосковном филиале президентской академии

16 февраля в Московском областном филиале президентской академии пройдет день открытых дверей. Это мероприятие — отличная возможность для абитуриентов и их родителей познакомиться с правилами поступления и внеучебной жизнью одного из ведущих вузов страны по подготовке управленческих кадров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости узнают больше о том, что представляет собой вуз, о его истории и достижениях. Актуальная информация о поступлении на 2025/2026 год. Анонс ближайших мероприятий для абитуриентов.

А также познакомятся со студенческой жизнью и смогут посетить учебные корпуса, общежития и другие объекты инфраструктуры вуза.

День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Речная, д. 8 к. 1. Предварительная регистрация не требуется. Открытие площадки состоится в 11:00, а официальная часть мероприятия начнется в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.