День открытых дверей пройдет в Люберецком Дворце культуры в субботу, 24 августа, в рамках программы губернатора МО Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

У всех пришедших будет возможность познакомиться с творческими коллективами ЛДК, узнать об арт-проектах и мастерских, проводимых мероприятиях.

Коллектив Дворца культуры подготовил для зрителей концерт-знакомство, мастер-классы от педагогов по декоративному творчеству и рисованию, фотозону, тематический квест.

Также все желающие смогут принять участие в викторине, посвящённой деятельности ЛДК. Самых активных будут ждать призы.

24 августа Дни открытых дверей пройдут во всех культурно-досуговых центрах и библиотеках городского округа Люберцы.

В культурных учреждениях города и поселков будут организованы яркие мероприятия, где в преддверии нового учебного года воспитанники и их педагоги познакомят люберчан со своей работой.

Мероприятия начнутся в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.