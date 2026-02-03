День открытых дверей ГГТУ пройдет 28 февраля в Орехово-Зуеве

Государственный гуманитарно-технологический университет организует день открытых дверей 28 февраля 2026 года в Орехово-Зуеве для абитуриентов и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется в 11:00, регистрация участников стартует с 9:30. Гости смогут ознакомиться с презентацией университета, узнать подробности приемной кампании 2026 года и получить консультации по вопросам целевого обучения.

Будущие студенты и их родители смогут пообщаться с представителями факультетов, задать вопросы о вступительных испытаниях, конкурсных списках и перспективах обучения. Для посещения университета необходимо иметь при себе паспорт.

День открытых дверей пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Зеленая, 22, корпус №2. В университете обучается более 8 500 студентов по программам высшего и среднего профессионального образования. ГГТУ включает 10 факультетов, 4 колледжа и 74 профиля подготовки — от педагогики до IT-направлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.