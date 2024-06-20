День океана в Дзержинском отметят праздничной дискотекой

Детская игровая программа, приуроченная ко Всемирному дню океана, пройдет в парке «Сказка» 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинского городского округа.

Юные дзержинцы в этот день смогут стать участниками веселых викторин, увлекательных мастер-классов, игр и конкурсов.

«Лето полно яркими событиями. Например, в июне отмечается Всемирный день океана. Мы никак не могли пройти мимо этого дня. И приглашаем юных дзержинцев и их родителей отметить его вместе с нами», — говорит директор дворца культуры «Энергетик» Максим Промыслов.

А финальным аккордом праздничной программы станет зажигательная дискотека.

Старт в 17:00.

Добавим, что праздник, посвященный Всемирному дню океана, пройдет по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», который реализуется в регионе с начала летнего периода.

С наступлением летнего сезона 2024 года в Подмосковье традиционно стартовал проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Все лето в муниципалитете будут проходить культурные мероприятия различных форматов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.