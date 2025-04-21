День науки прошел в Воскресенске

На базе МОУ «СОШ имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» состоялась научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Воскресенск «День науки — 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ее работе приняли участие сотрудники управления образования округа, Государственного социально-гуманитарного университета, филиала «ВМУ» АО «Объединенная химическая компания „УРАЛХИМ“ в городе Воскресенске, руководители и педагоги общеобразовательных организаций, победители и призеры муниципального конкурса исследовательских работ 5-11 классов. Всего на научно-практической конференции присутствовало 98 человек.

На конференции подвели итоги муниципального конкурса исследовательских работ учащихся в 2024 — 2025 учебном году.

Так, в городском округе Воскресенск по 20 общеобразовательным предметам проведены предметные конкурсы исследовательских работ, состоялась защита 94 проектов 17 общеобразовательных организаций, 86 учителей-предметников готовили обучающихся к муниципальному конкурсу исследовательских работ и научно-практической конференции «День науки — 2025», по результатам защиты определено 68 победителей и призеров.

На Дне науки было представлено несколько лучших конкурсных работ, победителям и призерам вручены награды.

Цель научно-практической конференции — привлечение школьников к научной, проектной и учебно-исследовательской работе, создание условий для развития творческого потенциала и самореализации в исследовательской и творческой деятельности.

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