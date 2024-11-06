День народного единства в Дмитровском округе объединил более 3 тыс человек

В рамках празднования Дня народного единства учреждения культуры Дмитровского района организовали более 50 патриотических и образовательных мероприятий. Местные народные и образцовые коллективы провели масштабные концерты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Центре культурного развития «Яхромский» состоялся праздничный концерт «Под знаком мира, дружбы и добра». Талантливые артисты центра порадовали зрителей яркими выступлениями, сочетающими традиционные и современные жанры искусства.

В Центре культурного развития «Синьковский» на первом этаже были организованы мастер-классы, оригинальные фотозоны и другие увлекательные активности. На втором — была создана гостиная, где творческие коллективы, солисты и гости могли продемонстрировать своё мастерство и талант. Во время мероприятия зрители погрузились в мир кинематографа, вспомнив любимые фильмы, которые смотрели многие поколения. На главной сцене ЦКР состоялся концерт с участием творческих коллективов.

В доме культуры «Подъячево» для детей провели патриотический час, на котором они узнали об истории праздника и сделали своими руками открытки в его честь.

«Наши учреждения культуры, как и всегда, провели мероприятия ко Дню народного единства на высоком уровне. Они подготовили для жителей и гостей округа разнообразные патриотические и просветительские события. Концерты проходили как на открытых площадках, так и в залах учреждений культуры. Зрители узнали о том, как возник День народного единства, какие события легли в его основу и какое значение он имеет для современной России», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

День народного единства — один из самых молодых в стране, но в то же время он считается одним из наиболее значимых и важных для России. Его главная ценность заключается во взаимопонимании, которое объединяет людей и народы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.