День народного единства прошел в Раменском парке

В Раменском городском парке прошло яркое мероприятие под названием «Россия. Родина. Единство». Мероприятие было посвящено важному празднику — Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник объединил жителей, начиная от мала до велика, вокруг общих ценностей и традиций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С помощью интерактивных программ, игр и мастер-классов для самых маленьких посетителей была подготовлена увлекательная интерактивная программа.

Кульминационным моментом праздника стала концертная программа, в которой приняли участие местные артисты и коллективы.

Увлекательные танцы, зажигательные песни и яркие выступления вызвали у всех присутствующих прилив положительных эмоций. В качестве угощения на праздникетакже был предоставлен чай. Гости могли согретьсягорячими напитками в течение вечера.

Ретро-танцы, завершившие мероприятие, собрали на площадке людей разного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.