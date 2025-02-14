День молодого промышленника отметили в Подмосковье

В Подмосковье прошел День молодого промышленника. Организаторами выступило министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников». В мероприятии приняли участие около 70 руководителей предприятий и представителей бизнес-сообщества Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках деловой программы участники узнали о возможностях промышленной кооперации и региональных мерах поддержки, включая информацию о работе Фонда развития промышленности Московской области и фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Также была представлена деятельность «Клуба молодых промышленников». Это межрегиональный союз предпринимателей, владельцев и руководителей промышленных компаний до 45 лет из разных регионов России с годовым оборотом от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. Еще на мероприятии прошла нетворкинг-сессия, в ходе которой участники наладили деловые контакты.

О планах открыть в 2025 году региональное отделение «Клуба молодых промышленников» в Подмосковье рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

«Вместе с коллегами из Министерства промышленности и торговли России и «Клуба молодых промышленников» планируем в этом году открыть региональное отделение клуба в Московской области. Будем оказывать поддержку бизнесу, способствовать нетворкингу и налаживать взаимодействие с органами государственной власти, помогать подмосковным предприятиям устанавливать связи и кооперироваться со всей страной. Этот шаг будет способствовать объединению усилий госструктур и бизнес-сообщества для повышения производительности промышленных предприятий в регионе и совершенствования законодательства», — поделился планами Евгений Подлипенский.

Подмосковным предпринимателям доступен целый ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.