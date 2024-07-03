День молодежи в Ленинском округе отметят 6 июля

На 6 июля в Ленинском городском округе запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи России. На территории муниципалитета проживают порядка 60 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба главы округа.

«День молодежи — это праздник тех, от кого зависит будущее нашей страны, кто будет способствовать развитию России и ее процветанию на протяжении ближайших десятилетий. Это праздник юных, веселых, активных людей, перед которыми открыты все дороги. Приглашаю молодых и энергичных, а также всех наших жителей, кто молод душой, присоединиться к уличному фестивалю и хорошенько отдохнуть», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Главной площадкой праздника станет территория возле кинотеатра «Искра» в Видном. Здесь пройдет уличный фестиваль, который объединит разнообразные молодежные и образовательные организации, профессиональные и творческие сообщества округа — волонтеров, студентов, спортсменов, танцоров, фотографов, художников.

«Основная идея фестиваля — собрать вместе увлеченную своим делом, патриотически настроенную молодежь с традиционными духовно-нравственными ценностями. В ходе праздника состоятся мастер-классы, соревнования, викторины, квесты, флешмобы, будут организованы фото-зоны, фото-сушка, выступления реконструкторов. В заключении гостей ждет концерт кавер-группы. Фестиваль стартует в 17:00», — сказал начальник отдела по делам молодежи администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.

В ряде территорий муниципалитета мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, состоялись в прошедшие выходные. Так, праздничные программы прошли в Молоково и поселке Совхоза им. Ленина.

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