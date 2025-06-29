День молодежи отпраздновали в Мытищах

Мытищинцы и гости округа приняли участие в праздничной программе «Молодежь. Спорт. Парк», прошедшей в центральном городском парке Мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Разнообразная программа позволила гостям праздника найти занятие по душе. Каждый желающий мог поучаствовать в спортивных челленджах, насладиться зажигательными танцами, погрузиться в мир активного отдыха и даже стать частью гигантской игры-бродилки.

Кроме того, была организована концертная программа с выступлениями различных музыкальных коллективов. Одним из таких творческих подарков стало выступление студентов городского округа Мытищи под названием «Музыка встречает друзей».

«Молодежь. Спорт. Парк» воплотил идею гармоничного сочетания физической активности, культурного досуга и творческого самовыражения, доказывая, что жизнь современного общества невозможна без креативных подходов и активных действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.