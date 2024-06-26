День молодежи отметят в Ступино 29 июня в парке Островского

Праздник «Из прошлого в будущее» в честь Дня молодежи состоится 29 июня в парке Островского в городском округе Ступино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники совершат путешествие из древнего мира в мир новых технологий и современных решений, захватив по пути интересное в разных эпохах.

Праздник стартует в 17:00 с началом работы интерактивных площадок. Все желающие соприкоснутся с различными историческими периодами и их особенностями: спилс-карты, средневековое ремесло, выставка оружия, барахолка восьмидесятых и нулевых, внедорожники, мотошоу, нумерология, спортивные фестивали и интерактивы, фотозоны и другое.

За участие в площадках можно заработать специальные молодёжные купоны и потратить их на сувениры в Молодежном кафе.

В 17:30 начнется концерт на главной сцене парка. Выступят молодые ступинские исполнители. В 19:20 - московская кавер-группа «Soul hunt». В 20:30 - танцы на дискотеке под открытым небом вместе с ARTEMYEV & VAICE. Завершится праздник ярким огненным представлением от Bogema Show.

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