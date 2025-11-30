День матери в Ступине отметили соревнованиями ползунков и бегунков

Здесь состоялся чемпионат ползунков и бегунков для малышей от 7 месяцев до 3 лет. Активными участниками соревнований стали не только дети, но и их мамы. Ведь для того, чтобы спортсмен такого возраста дошёл до финиша — а нередко и просто понял, в какую сторону двигаться, — болельщикам пришлось привлекать внимание бегунов с помощью погремушек, бутылочек, игрушек и просто своей любви.

Чемпионат организовали совместно администрация округа и агентство праздников «Марковка». Его руководитель Елена Маркова рассказала, что встреча задумывалась в первую очередь как праздник для семей. Тем более, провели соревнования в День матери. И действительно: болеть за малышей пришли не только мамы и папы, но и бабушки, дедушки, братья, сёстры и целые семьи.

Участников поделили на возрастные группы и отдельные забеги по четыре человека — чтобы маленькие легкоатлеты не мешали друг другу. Сначала выступили ползунки, потом начинающие бегуны.

Все спортсмены получили грамоты и подарки, а мамы победителей — цветы.

Для гостей организовали также зоны активностей и развлечений: бабл-шар, мастер-классы и танцы с ростовыми куклами. Участниками забегов стали порядка 40 маленьких спортсменов.