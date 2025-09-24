День героического штурма и взятия Кенигсберга: 9 апреля станет памятной датой

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале рассказал, что в Государственной Думе РФ в первом чтении одобрили законопроект, утверждающий новую памятную дату — 9 апреля — День героического штурма и взятия Кенигсберга, сообщает «Бриф24» .

Данное решение особенно важно для жителей Калининградской области, так как подчеркивает значимый вклад региона в историю России, подчеркнул он.

«Госдума одобрила в первом чтении законопроект об установлении в России памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Его увековечение на федеральном уровне — важное решение для каждого калининградца, еще одно свидетельство признания роли и места нашего города в истории России», — написал губернатор.

Беспрозванных также поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за личную поддержку этой инициативы.

