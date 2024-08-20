День флага России отметят в Зарайске 22 августа

В Зарайске пройдет празднование Дня государственного флага Российской Федерации. Праздник состоится 22 августа в центральном парке культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение дня гости смогут насладиться живой музыкой и выступлениями творческих коллективов. Для детей и взрослых запланированы конкурсы с приятными призами и подарками.

В этот день будут работать площадка аквагрима, фотозона и мастер-класс. Жители и гости смогут поучаствовать в акции по раздаче ленточек в цветах флага России, а также во флешмобе.

Для всех желающих пройдет торжественная праздничная программа, а также опрос-викторина, чтобы проверить ваши знания истории России и Зарайского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.