День физкультурника отметят в Павловском Посаде и Электрогорске 10 августа

День физкультурника отпразднуют 10 августа в Павловском Посаде и Электрогорске, начало мероприятий в 10:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга Павловский Посад.

В Павловском Посаде гостей праздника ждут: волейбол, адаптивный спорт, турнир по теннису, парад спортсменов, стритбол, финал турнира по футболу.

В Электрогорске в этот день состоятся: волейбол, городошный спорт, турнир по настольному теннису, парад спортсменов, стритбол и турнир по футболу, инклюзивный забег для лиц с ОВЗ.

Место провидения дня физкультурника в Павловском Посаде: стадион «Старопавловский», ДС «Надежда»; в Электрогорске: стадион им. Р. Э. Классона.

Заявки на участие в мероприятии подаются в день его проведения, 10 августа, на площадках в Павловском Посаде и Электрогорске, по видам программы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (496) 432-43-81, 8 (496) 433-07-84.

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