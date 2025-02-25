День без турникетов пройдет в московских технопарках

В Москве технопарки впервые откроют двери для всех желающих

В период с 10 по 12 марта московские технопарки впервые проведут день без турникетов. В это время все желающие смогут посетить один из десяти технопарков, чтобы посмотреть на передовые технологии и пообщаться с разработчиками, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетители технопарков смогут узнать от разработчиков, в том числе, как создаются инновационные решения. День без турникетов приурочили к предстоящему Форуму технологической инфраструктуры. Это мероприятие состоится 14 марта в кластере «Ломоносов».

Современная анимация ждет гостей в студии «Союзмультфильм», где можно погрузиться в волшебный мир мультипликации. Передовые достижения телевизионной индустрии продемонстрируют в телецентре «Останкино».

Биотехнологические разработки и процессы создания медицинских препаратов можно будет увидеть в специально оборудованных лабораториях «Мосмедпарка». IT-компании, как крупные корпорации, так и перспективные стартапы, представят свои разработки в технопарках «Горизонт» и «Физтехпарк».

Пять инновационных площадок — «Сколково», «Слава», «Отрадное», «ЭЛМА» и «Нагатино» — приглашают познакомиться с производством космической техники, материалов-суперпроводников, трехмерных принтеров, роботов и электронных устройств.

Передовые технологии активно развиваются в столичных технопарках, которые стали важными центрами экономического роста. На сегодняшний день свыше 2200 инновационных компаний успешно функционируют в 46 технологических комплексах Москвы.