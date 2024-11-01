Демонтажные работы завершили наполовину в одной из школ Богородского округа

Демонтаж школьного здания 1 Центра образования № 23 в рамках капремонта наполовину завершен в поселке Обухово Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время продолжаются работы по демонтажу стен, потолка и полов основного здания на улице Ленина, 85 и спортивного зала. Также строители приступили к работам на кровле.

На объекте в настоящее время задействовано 20 человек.

Согласно проекту капремонта, в здании планируется провести кровельные и фасадные работы, обустроить входные группы, заменить систему отопления, вентиляцию, канализацию, провести внутренние работы.

Помимо этого, будет проведено благоустройство прилегающей территории, закупка новой мебель и оборудования. Сдать объект планируется в 2025 году.

Здание 1937 года постройки, площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. Ремонт проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

В здании 1 Центра образования № 23 до ремонта обучалось 570 детей.

Учащиеся и родители очень рады, что школу внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. Ведь в школу поставят новое современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.