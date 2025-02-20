Демонтажные работы в детсаду подмосковного поселка Колюбакино выполнены на 75%

Врип главы Рузского муниципального округа Александр Горбылев посетил с рабочим визитом детский сад в поселке Колюбакино, где в начале этого года подрядчик приступил к выполнению капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году дошкольному учреждению исполнилось 50 лет, и в двухэтажном здании площадью 1737,4 кв. м это первый масштабный ремонт за все время. На сегодняшний день на объекте трудятся 10 человек, бригада выполняет демонтажные работы, процент выполнения которых составляет 75%, — написал Александр Анатольевич в своем Телеграм-канале. — Работы осуществляются в рамках государственной программы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“ и финансируются за счет средств областного бюджета».

Выполнение работ планируется завершить к сентябрю этого года. Здесь обновят все, начиная от кровли и инженерных коммуникаций до новой комфортной мебели и благоустройства территории. Совместно с депутатским корпусом и общественным контролем будет продолжен мониторинг ремонтных работ, чтобы в будущем юные жители поселка вернулись в красивый, современный, а главное — безопасный детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.