сегодня в 13:35

Демонтажные работы на площади перед Дворцом культуры выполнены на 100%

Вместе с профильным заместителем, руководителями структурных подразделений администрации округа и депутатами руководитель муниципалитета проинспектировал качество содеражания и уборки центральных улиц. Глава округа проверил, как ведутся работы по замене труб на участке теплосети на проспекте Победы. Рабочие огородили зону ремонта забором, удалили брусчатку и освободили бетонный короб тепловых труб.

Контрольная точка — благоустройство площади перед Дворцом культуры. Демонтажные работы завершены. Планируется заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, к существующим историческим опорам освещения добавить торшерные.

«Дворец культуры — жемчужина нашего города. Введен в эксплуатацию в ноябре 1956 года. С тех пор капитально не ремонтировался, — отметил Сергей Мужальских. — Помимо внутренних работ в здании мы благоустроим территорию вокруг Дворца культуры».

По словам главы округа, чугунный забор планируется сохранить, ограждение будет очищено пескоструем, покрашено, гербы по его периметру обновлены.

Работы планируется завершить ко Дню города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.