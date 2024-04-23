Власти Болгарии продолжили демонтаж памятника Советской армии, расположенный в Софии, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство БТА.

Работы по консервации постамента начались в понедельник, тогда как демонтаж стартовал еще 12 декабря прошлого года. Соответствующее решение было принято главой администрации Софийской области Верой Тодевой. Причиной стало якобы аварийное состояние объекта.

С постамента были удалены все скульптурные фигуры, однако спустя неделю демонтаж был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение».

Недавно Высший административный суд призвал постановления Административного суда Софии недействительными на фоне отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу были возобновлены. Рабочие уже сняли облицовочные плиты с надписями.

Российская сторона, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рассматривает инцидент в качестве враждебного шага Болгарии по отношению к Москве. Это только усугубляет отношения двух государств.