Демонтаж конструкций в детсаде «Ивушка» Лосино-Петровского завершен на 90%

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вместе с депутатом Совета депутатов Ольгой Набережневой и сторонниками партии, провели рабочую встречу, в ходе которой была осуществлена проверка текущего состояния ремонтных работ в детском саду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темпы выполнения работ удовлетворительные: первый шаг на пути к обновлению был сделан 1 октября. Общая степень готовности объекта на данный момент уже превысила 10%. В настоящее время на садике можно наблюдать активный процесс монтажа новых элементов фасада.

Стоит отметить, что на 90% уже завершен процесс демонтажа старых конструкций, и остаются только работы с инженерными коммуникациями. Для обеспечения временного комфорта воспитанников и сотрудников садика, отопление было включено согласно прежней, ещё не обновленной схеме. Что касается кровельных работ, то здесь также, наблюдается активность: полностью была снята устаревшая кровля, и все необходимые материалы для укладки новой крыши уже доставлены на объект.

В результате всех работ, детский сад «Ивушка» преобразится до неузнаваемости, став одним из самых современных и комфортабельных учреждений, оснащенным новейшим оборудованием, стильной мебелью и качественной сантехникой. Он будет не только красивым, но и удобным, функциональным для его маленьких посетителей.

На строительной площадке в данный момент трудятся 52 человека, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Ремонтные работы в детском саду проводятся в рамках государственной программы, целью которой является строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области, а также, в рамках реализации Народной программы.

Несмотря на активные ремонтные работы, дети продолжают посещать детский сад, но временно они перемещены в другие корпуса, чтобы не нарушать их привычный режим.

«В рамках нашего проекта мы с уверенностью можем заявить, что все запланированные работы будут успешно завершены к лету 2025 года. Это станет началом новой эры для наших детей, которые наконец-то получат все необходимые условия для комфортного и гармоничного развития в обустроенной и уютной атмосфере. Кроме того, мы уделяем особое внимание благополучию родителей, для которых будет предоставлена высококачественная услуга по уходу за детьми, что позволит им быть уверенными в том, что их малыши находятся в надежных руках профессионалов», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.