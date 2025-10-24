Демобилизованные участники СВО знакомятся с предприятиями Павлово-Посадского округа

В Павлово-Посадском городском округе продолжается серия профориентационных экскурсий для демобилизованных участников специальной военной операции и членов их семей. 23 октября Герои побывали на одном из крупнейших работодателей региона — Международной Алюминиевой компании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для бойцов, вернувшихся со службы, организовали комплексную экскурсию по предприятию. Участники познакомились с богатой историей МАК, посетили производственные цеха и увидели полный цикл работы компании изнутри. Шум цехов, блеск металла и впечатляющие масштабы производства произвели сильное впечатление даже на тех, кого сложно чем-либо удивить.

Главное — это не просто ознакомительная экскурсия. Международная Алюминиевая компания готова предложить конкретные вакансии с достойными условиями труда.

Для демобилизованных участников СВО это реальная возможность трудоустройства и перспективы профессионального роста.

Программа адаптации участников СВО в Павлово-Посадском округе продолжает развиваться. Каждый боец, вернувшийся домой, получает практическую поддержку и возможности для построения новой гражданской жизни. Защищавшие Родину с честью и упорством заслуживают достойных условий для мирной жизни и профессиональной реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.