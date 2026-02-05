Демиховский машзавод провел первые экскурсии для школьников в Орехово-Зуевском округе

Демиховский машиностроительный завод 4 февраля организовал первые экскурсии для школьников в рамках профориентационного проекта «РабОтай Здесь» в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профориентационный проект «РабОтай Здесь» стартовал в Орехово-Зуевском округе в январе и продлится до апреля. В рамках проекта Демиховский машиностроительный завод уже принял учащихся четырех школ из Губино, Давыдова и Орехово-Зуева.

Программа экскурсий включает посещение Выставочного центра, сборочно-сварочного, вагоносборочного и колесно-тележечного производств. Школьники получают комплексное представление о работе современного машиностроительного предприятия.

Кроме того, для участников организуют профориентационные встречи, где рассказывают об образовательных программах завода.

Ранее Демиховский машзавод участвовал во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», в ходе которой провел 21 производственную экскурсию для школьников и студентов. За время акции предприятие посетили 280 студентов колледжей, 100 школьников и 40 студентов вузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.