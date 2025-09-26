сегодня в 14:08

Дело возбудили после частичного обрушения усадьбы князей Голицыных в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения усадьбы «Никольское-Урюпино» в городском округе Красногорск. Усадьба князей Голицыных является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Накануне в СМИ распространилась информация, что при проведении работ произошло частичное обрушение усадьбы «Никольское-Урюпино».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

Следователи и криминалисты запланировали выезд для осмотра места происшествия, а также допросы и строительно-техническую экспертизу. В главном управлении культурного наследия Подмосковья, которое в августе взяло усадьбу под охрану, запрошены необходимые документы на объект.

