Дело в отношении Алексея Панина* поступило в военный суд

В военный суд поступило дело в отношении Алексея Панина*, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС .

Ранее в отношении актера заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в международном розыске.

Дело Панина* поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Регистрация состоялась 4 сентября. Предварительное слушание по делу пройдет 17 сентября.

По данным следствия, Панин* разместил пост в личный Telegram-канал, в котором оправдывал террористический акт ВСУ на Крымском мосту, совершенный в 2022 году. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом физлицом, выполняющим функции иноагента.