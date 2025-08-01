Дело о смертельной аварии в кемеровском трамвае № 10 передано в суд

Пострадавшие в аварии в Кузбассе направили обвинения против компании в суд

Прокуратура и Следственный комитет Кузбасса направили в суд уголовные дела по факту аварии с трамваями маршрута № 10, произошедшей в 2024 году в Кемерове, в результате которой погиб один человек и пострадали 194 пассажира, сообщает Сiбдепо .

СК и прокуратура завершили расследование дела о смертельной аварии с участием двух трамваев маршрута № 10, которая произошла в Кемерове 6 июня 2024 года. В результате происшествия погиб один мужчина, восемь человек получили тяжелые травмы, всего пострадали 194 пассажира.

По данным прокуратуры, в ходе следствия 115 потерпевших подали гражданские иски на сумму около 27 млн рублей. Обвинения предъявлены бывшему генеральному директору АО «Кемеровская электротранспортная компания» по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, мастеру трамвайного депо — по статье о недоброкачественном ремонте транспорта, а водителю трамвая — по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и тяжкий вред здоровью.

Все обвиняемые признали свою вину. Следствие провело многочисленные экспертизы, допросило более 400 свидетелей и потерпевших, изъяло и проанализировало более 20 видеозаписей, а также проверило техническое состояние не менее 55 единиц подвижного состава. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.