Дело добровольное: как можно и не стоит писать прощальные письма на работе

Карьерный консультант Айгюн Курбанова в беседе с изданием «Секрет фирмы» описала негласные правила для прощальных писем коллегам при увольнении с работы. По ее словам, важно не создавать их по шаблону: это вряд ли вызовет приятные эмоции у сослуживцев.

«Прощальное письмо стоит писать, только если вам действительно есть, чем поделиться напоследок. Другими словами, если после себя вы хотите оставить приятное послевкусие», - отмечает эксперт.

По ее словам, стиль письма должен быть доброжелательным, не стоит ворошить грязное белье, распространять сплетни или припоминать старые конфликты. Лучше оценить вклад коллег в общее дело и поделиться приятными воспоминаниями.

Не очень хорошая идея – отправлять письмо в общий чат или рассылку, тогда его могут прочитать люди, с которыми автор пересекался раз в несколько месяцев.

Корректнее направить послание адресно, самым близким коллегам и хорошим знакомым, заключила эксперт.