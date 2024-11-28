Делегаты от Дмитровского округа приняли участие в финале «Юные таланты Московии»

​​​​​​​23 ноября более тысячи гостей собрались на финале Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», который прошел на площадке Регионального технолицея имени В. И. Долгих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это масштабное событие объединило руководителей Минобразования Подмосковья, обучающихся, специалистов сферы дополнительного образования и общественных деятелей.

В составе делегации Дмитровского городского округа активисты ученического совета с советником по воспитанию приняли участие в этом замечательном мероприятии.

Ребятам очень понравился такой формат, они активно участвовали в лекциях и кейсах. Особенно запомнился мастер-класс от Движения Первых, где участники создавали свои проекты.

Также стоит отметить, что ученице Полине Тарасовой удалось задать вопрос заместителю министра образования Московской области Ларисе Сулимовой о качествах современных подростков, их особенностях и преимуществах.

Как отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина, такой формат участия и прямого диалога наставников и обучающихся дает импульс к созданию новых идей, которые впоследствии реализуются в интересные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.