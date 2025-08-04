Делегация женщин-работников КНДР познакомилась с культурным наследием Подмосковья

В рамках официального визита в Россию делегация женщин-работников Корейской Народно-Демократической Республики посетила Ленинский городской округ. Мероприятие стало частью программы, организованной в продолжение дружественной встречи между Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» и делегации корейских женщин-работников. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

С российской стороны в активной подготовке и сопровождении визита приняло участие Московское областное региональное отделение союза женщин России, которое сегодня является одной из наиболее динамичных и влиятельных общественных структур, поддерживающих женские инициативы в сфере патриотического воспитания, предпринимательства и социальной политики.

В рамках визита в Ленинский городской округ делегация посетила Видновскую среднюю общеобразовательную школу № 11, где смогла подробно ознакомиться с материально-технической базой учреждения, особенностями образовательного процесса и современными педагогическими практиками, применяемыми в учебной деятельности.

Кроме того, программа включала знакомство с музейно-усадебным комплексом «Горки Ленинские», хранящим важнейшие страницы российской истории. Гости из КНДР совершили обзорную экскурсию по территории усадьбы на гольф-карах, после чего посетили: музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», главный дом усадьбы «Горки», хозяйственный корпус и исторический гараж, где представлен единственный в мире гусеничный Rolls-Royce Silver Ghost, принадлежавший В. И. Ленину.

Завершением визита стал дружественный обед, в ходе которого состоялось вручение памятных подарков и неформальное общение между участницами.

Отдельное внимание было уделено обсуждению роли женщин в развитии регионов, укреплении международных связей, реализации совместных проектов и поддержке семейных ценностей. В этом контексте Подмосковный Союз женщин представил свои ключевые инициативы, в том числе участие в губернаторских программах и продвижение женского предпринимательства.

Министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова подчеркнула, что данная встреча — важное международное событие.

«Мы рады, что именно Московская область стала площадкой для диалога между представительницами Союза женщин России и делегацией женских работников Корейской Народно-Демократической Республики. Мы искренне надеемся, что этот визит станет отправной точкой для дальнейшего масштабного сотрудничества», — сказала Губанова.

Визит в Ленинский округ стал не только важной культурной частью поездки, но и наглядной демонстрацией открытости Московской области к международному женскому диалогу и взаимодействию.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.