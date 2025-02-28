Делегация вуза Орехово-Зуева поучаствовала в фестивале инновационных площадок РАО

Представители орехово-зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета приняли участие в фестивале инновационных площадок Российской академии образования. Форум был посвящен современным достижениям, технологиям и инновациям в сфере образования и объединил научных руководителей, преподавателей, исследователей и представителей образовательных организаций, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

ГГТУ был представлен на фестивале как инновационная площадка РАО по теме «Проектирование типовой модели сопровождения родительского просвещения в системе дошкольного образования с использованием вариативных технологий». В состав делегации вошли проректор по научной и инновационной деятельности Элина Яковлева, декан психолого-педагогического факультета Елена Петрова и доцент кафедры психологии и дефектологии Татьяна Зеленкова.

В рамках программы с докладом «Инклюзивно ориентированное образование в системе СПО Московской области» выступила профессор кафедры психологии и дефектологии ГГТУ Татьяна Тимохина.

По словам делегатов, фестиваль стал платформой для обмена опытом в области педагогических инноваций, обсуждения новых идей и создания научных коллабораций. По итогам работы экспертное сообщество приняло решения по заявкам на соискание статуса инновационной площадки РАО и обозначило перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.