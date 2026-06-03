Делегация Ступина посетила форум в Подмосковье 2 июня

Делегация городского округа Ступино 2 июня приняла участие в отчетном форуме «Подмосковье. Есть результат» в Красногорске, где губернатор Андрей Воробьев подвел итоги реализации народной программы за пять лет. Округ представили глава Сергей Мужальских, депутаты и общественники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум «Подмосковье. Есть результат» прошел в Красногорске 2 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что народная программа «Единой России» выполнена на 98% — в нее вошли около 780 тыс. наказов жителей. В мероприятии участвовали глава Ступина Сергей Мужальских, Герой России Людмила Болилая, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко, заместитель председателя окружного совета депутатов Нина Семенова и депутат Иван Осадчев.

Отдельное внимание на форуме уделили экономике, модернизации ЖКХ, строительству социальных объектов, развитию транспорта, здравоохранения и благоустройству. В Ступине за последние годы создано около 7 тыс. рабочих мест и открыто 28 предприятий. В округе капитально отремонтировали многоквартирные дома, обновляют котельные, системы водо- и теплоснабжения, построили новые школы и детские сады, ликвидировали вторую смену, модернизируют учреждения культуры, спорта и здравоохранения.

«В Южном Подмосковье уже собрано более 12 тыс. наказов в новую программу, значит впереди еще много задач и новых проектов, которых ждут люди», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.

Председатель общественной палаты округа Геннадий Голиков подчеркнул, что в этом году после капремонта в Ступине откроются Малинская школа, лицей № 1 и стадион «Металлург».

«Идешь по родному городу и видишь, как преображается вся инфраструктура», — сказал Голиков.

Также на форуме сообщили о поддержке семей. В регионе действует более 20 мер для многодетных, а финансирование помощи семьям с детьми выросло более чем в 3,8 раза. По словам депутата Мособлдумы Андрея Голубева, компенсация взамен земельного участка увеличена до 400 тыс. рублей. Сбор предложений в новую народную программу продолжается на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.