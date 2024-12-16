Делегация школьников из Узбекистана посетила технопарк им Капицы в Долгопрудном

Делегация школьников из Узбекистана посетила Технопарк при Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Школьникам показали нейроберлогу, оранжерею и другие лаборатории.

Визит 40 учеников 9-11 классов в возрасте 15-17 лет и 7 сопровождающих лиц из постсоветской республики состоялся в рамках обмена опытом между учебными учреждениями России и Узбекистана. Самую большую часть экскурсии заняли лаборатории «БиоХимТеха».

«Мы решили показать им только самое интересное, но даже такая экскурсия занимает не меньше двух часов», — сказала замруководителя Технопарка по организации культурно-массовых мероприятий Татьяна Юмашева.

В ходе экскурсии делегации узбекских школьников показали лаборатории по таким направлениям, как «КреативТех», «МехТех» и «БиоХимТех». Всего в технопарке 5 основных направлений, а также 58 лабораторий. При этом дети могли не только слушать лектора, но и параллельно выполнять опыты.

Кроме того, узбекская делегация накануне посетила Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске. Одаренных школьников из Узбекистана познакомили с историей музей и впечатляющей коллекцией экспонатов бронетехники и ретроавтомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.